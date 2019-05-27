Deniz’in hedefi şampiyonluk

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Minik Yıldızlar Karate'de Türkiye ikincisi olan Fethiyeli milli sporcu Deniz Aslantaş, ilçenin gururu oldu. 4 yaşında başladığı karatede hocası Ömer Habeş sayesinde milli sporcu unvanını alan Aslantaş, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Balkan Şampiyonu olmak istediğini söyleyen minik karateci Deniz Aslantaş;dedi.