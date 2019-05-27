Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Deniz’in hedefi şampiyonluk

Deniz’in hedefi şampiyonluk

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019
Deniz’in hedefi şampiyonluk
Minik Yıldızlar Karate'de Türkiye ikincisi olan Fethiyeli milli sporcu Deniz Aslantaş, ilçenin gururu oldu. 4 yaşında başladığı karatede hocası Ömer Habeş sayesinde milli sporcu unvanını alan Aslantaş, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Balkan Şampiyonu olmak istediğini söyleyen minik karateci Deniz Aslantaş; "4 yaşımdan beri azimle çalışıyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi Balkan Şampiyonasına gidiyorum. Ömer Habeş hocam bana çok emek verdi. Bana inandı. Ben de ona inandım ve başardım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz’in hedefi şampiyonluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN