EXPO alanının tek eksiği ziyeretçiler

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Antalya'nınAksu ilçesinde bin 121 dekarlık arazide 2016 yılında 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu 'Expo 2016 Antalya' alanındaki bitki heykeller, 'çubuklama' yöntemiyle sıfır maliyetle çoğaltılarak eski güzelliğine kavuşturuldu. 'Expo 2016 Antalya', 23 Nisan 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 114 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi'nden kongre merkezi 6 ayda 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı ve 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Alan, geçen yıl nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl haziran ayında Expo'yu yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. 110 bitki heykelin canlandırılması için fiyat teklifi aldı. 10 milyon liralık maliyet çıkınca Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve ekibi, birkaç heykelin üstünde canlı kalan bitkileri çubuklama yöntemiyle çoğalttı. Alanda üretim merkezi oluşturuldu ve 80 bitki heykel sıfır eski haline döndürüldü.Özen, alanı devraldıklarında, Expo'nun devasa yapısının hayatını sürdürerek, Antalya ile bütünleşmesi gerektiğini belirlediklerini söyledi. Özen, "2016'daki gibi görmeye değer bir yer oldu. Tek eksiğimiz ziyaretçi" dedi.