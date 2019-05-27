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gazilerine madalya verildi

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Kıbrıs gazilerine madalya verildi
KKTC Hükümeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kıbrıs gazilerini unutmadı. 81 ilde eş zamanlı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Antalya'daki törende 29 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Vali Karaloğlu, "Bu vesileyle ülkeleri için cananı feda eden tüm şehitlerimi minnetle anarken, gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
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Kıbrıs gazilerine madalya verildi
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