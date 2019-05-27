Mevlüt için pazarlık zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın geleceği, Nazım Sangare'nin milli takıma davet edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi iddialarının yanı sıra Mevlüt Erdinç konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Süğlün,ifadelerini kullandı.Süğlün, transfer konusunda Antalyaspor'un önemli bir listesi olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.NazımSangare'nin takım için önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Murat Süğlün, "Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Milli Takım'a seçilmesini zaten bekliyorduk. Bu beklenti de gerçeğe döndü. Kontratı devam ediyor. Bize gelen -Fenerbahçe de dahil- hiçbir teklif yok. Eğer resmi teklif gelirse ve hem bizim hem de Nazım'ın menfaatlerine uygun olursa konuyu değerlendirebiliriz. Zeki Yıldırım konusunda da bize ulaşan teklif olmadı" ifadelerini kullandı.Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, Mevlüt Erdinç konusuna da açıklık getirerek şunları söyledi: "Kariyeri belli. Türkiye'nin en önemli forvetlerinden biri. Karakteri ve kişiliğiyle, profesyonel çalışmasıyla öne çıktı. Şu anda Başakşehir'in kontratlı oyuncusu. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor."Eto'o'nun gözdesineAlmanya'da Bundesliga'yı 9. sırada bitiren Hoffenheim, teknik direktör Nagelsmann'la transfer çalışmalarına başlarken, Almanlar gözünü Süper Lig'e dikti. Ocak ayında Stuttgart'ın Ozan Kabak'ın transferi sonrası Türkiye pazarı konusunda daha titiz adımlar atmaya başlayan Hoffenheim'ın Antalyaspor'da oynayan Doğukan Sinik'e talip olduğu öğrenildi. Genç hoca Nagelsmann'ın Doğukan'ı çok istediği belirtildi. Antalyaspor alt yapısından yetişen Doğukan Sinik, Eto'o'nun da en beğendiği yetenekli oyunculardan biriydi.