Mevlüt için pazarlık zamanı

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın geleceği, Nazım Sangare'nin milli takıma davet edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi iddialarının yanı sıra Mevlüt Erdinç konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.
KORKMAZ İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Süğlün, "Bülent Korkmaz konusunda çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Hocamız ve ekibinden çok memnunuz. Sistemsel çalışıyor. Çok profesyonel bir isim. Ortaya çıkan sonuç da bizim beklediğimiz bir sonuç. Bülent Korkmaz'dan memnunuz. Sezon tamamen bittikten sonra hoca ile görüşmemiz olacak"
ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Süğlün, transfer konusunda Antalyaspor'un önemli bir listesi olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Genç oyuncularla ilgili de çalışmalar var. Birkaç hafta içinde netice alacağız diye düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
NAZIM'A TEKLİF YOK
Nazım
Sangare'nin takım için önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Murat Süğlün, "Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Milli Takım'a seçilmesini zaten bekliyorduk. Bu beklenti de gerçeğe döndü. Kontratı devam ediyor. Bize gelen -Fenerbahçe de dahil- hiçbir teklif yok. Eğer resmi teklif gelirse ve hem bizim hem de Nazım'ın menfaatlerine uygun olursa konuyu değerlendirebiliriz. Zeki Yıldırım konusunda da bize ulaşan teklif olmadı" ifadelerini kullandı.
O'NU İSTİYORUZ
Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, Mevlüt Erdinç konusuna da açıklık getirerek şunları söyledi: "Kariyeri belli. Türkiye'nin en önemli forvetlerinden biri. Karakteri ve kişiliğiyle, profesyonel çalışmasıyla öne çıktı. Şu anda Başakşehir'in kontratlı oyuncusu. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor."
Eto'o'nun gözdesine
HOFFENHEIM TALIP
Almanya'da Bundesliga'yı 9. sırada bitiren Hoffenheim, teknik direktör Nagelsmann'la transfer çalışmalarına başlarken, Almanlar gözünü Süper Lig'e dikti. Ocak ayında Stuttgart'ın Ozan Kabak'ın transferi sonrası Türkiye pazarı konusunda daha titiz adımlar atmaya başlayan Hoffenheim'ın Antalyaspor'da oynayan Doğukan Sinik'e talip olduğu öğrenildi. Genç hoca Nagelsmann'ın Doğukan'ı çok istediği belirtildi. Antalyaspor alt yapısından yetişen Doğukan Sinik, Eto'o'nun da en beğendiği yetenekli oyunculardan biriydi.