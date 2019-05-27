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Plajda engel kalkıyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019
Plajda engel kalkıyor
Antalya'da unutulan ve Konyaaltı sahilinde denize giremeyen engelliler nihayet hatırlandı. Sahilde kaderine terk edilen 'Engelsiz Plajı'nı SABAH Akdeniz'in 'Unutulan engelli denize giremiyor' haberi ile gündeme getirmesiyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler plajda yenileme çalışmalarına başladı.

ELDEN GEÇİRİLİYOR
20017 yılında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hayata geçirmesiyle Türkiye'ye örnek olan engelsiz plajının atıl vaziyeti engellilerin denize girmesini engel olmuştu. Engelliler bir süredir özel aparatları bulunan plajın kaderine terk edilmesi nedeniyle denizden mahrum kalmıştı. Engellileri unutamayan SABAH Akdeniz, yine toplumsal bir sorunun çözülmesinde rol oynadı. Büyükşehri Belediyesine bağlı ekipler, plajda yenileme çalışmalarına başladı. Paslanmış demirlerin boya ve tamiri gerçekleştirildi. Asansör, soyunma kabini ve platformun yapacağı bilgisi verildi.
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Plajda engel kalkıyor
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