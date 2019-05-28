25’inci yıl gururu

BUGÜN NELER OLDU

SENA Tur, 25'inci yılına özel lansman ve iftar yemeği organizasyonu düzenledi. Gecenin sürprizi ise Sena Tur'un filosuna kattığı yeni otobüslerin tanıtımı oldu.Sena Tur Yönetim Kurulu Başkanı Suat Ünver, 25 yıllda hep mükemmeli yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Son 2 yılda Sena Tur'un Antalya'nın yanı sıra İstanbul'da da güzel işler yaptığını ifade eden Ünver, "Bundan 3 yıl önce sadece 150 araçlık bir filoyla turizme hizmet verirken bugün sadece İstanbul'da 100 araçlık bir filoyla kış turizmine hizmet verdik. Bu sene 1.5 milyon, seneye 2 milyon sonraki yıllar ise 5 milyon kişiyi taşımayı hedefliyoruz" dedi. Suat Ünver, gerçekleştirmek istedikleri en önemli projelerden birisinin de Antalya'da bir şoförlük okul açıp sektöre eğitimli şoförleri yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.