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25’inci yıl gururu

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
25’inci yıl gururu
SENA Tur, 25'inci yılına özel lansman ve iftar yemeği organizasyonu düzenledi. Gecenin sürprizi ise Sena Tur'un filosuna kattığı yeni otobüslerin tanıtımı oldu.

HEDEF 5 MİLYON YOLCU
Sena Tur Yönetim Kurulu Başkanı Suat Ünver, 25 yıllda hep mükemmeli yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Son 2 yılda Sena Tur'un Antalya'nın yanı sıra İstanbul'da da güzel işler yaptığını ifade eden Ünver, "Bundan 3 yıl önce sadece 150 araçlık bir filoyla turizme hizmet verirken bugün sadece İstanbul'da 100 araçlık bir filoyla kış turizmine hizmet verdik. Bu sene 1.5 milyon, seneye 2 milyon sonraki yıllar ise 5 milyon kişiyi taşımayı hedefliyoruz" dedi. Suat Ünver, gerçekleştirmek istedikleri en önemli projelerden birisinin de Antalya'da bir şoförlük okul açıp sektöre eğitimli şoförleri yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.
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