Akdeniz rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un Triatlon Takımı, Uluslararası Gelibolu Triatlonu'nda başarılı sonuçlar aldı. Ulusal tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Gelibolu'da yapılan şampiyona, sprint, olimpik ve orta mesafe olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirildi. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint mesafede1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan olimpik mesafedeyarıştı. 1900 metre yüzme 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan orta mesafede iseyer aldı.Olimpik ve sprint mesafe yarışında sporcular yoğun sıcaklıkla da mücadele etti. Talya Bitkisel Ürünler'in desteği ile yarışmaya katılan kırmızı-beyazlı ekiptenAntalyaspor'un kadın sporcularındanBu zorlu ve uzun yarışı 5 saat 5 dakikada bitiren Acar genel klasmanda 7'nci olurken yaş grubu klasmanında gümüş madalyanın sahibi oldu.