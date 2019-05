Can kurtarıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde cankurtaranlar, can kaybı yaşanmaması için gözlerini kırpmadan görev yapıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 2 milyon yerli tatilciyi ağırlayama hazırlanan şehirde, kavurucu sıcak altında görev yapan 45 kişilik ekip, haftada 3-4 boğulma olayına müdahale ederek tatilcilerin can sigortası görevini üstleniyor. Konyaaltı'nda 6.5 kilometrelik sahil bandında görev yapan cankurtaranlar, Mayıs ayı içerisinde 12 kişinin hayatını kurtarması ile dikkat çekti.ALSE Cankurtaran Birim Müdürü Ahmet Gödeler, yerli ve yabancı olmak üzere her gün on binlerce kişinin uğrak noktası olan sahildeki plajlarda görev yapan cankurtaranların iş yükünün özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında artığını söyledi. Binlerce kişi plajlarda tatilin tadını çıkartırken cankurtaranlar, sorumluluk sahalarında kimsenin denizde olumsuzluk yaşamamamı için mücadele veriyorlar. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni de olan Ahmet Gödeler, arkadaşlarının tamamının R3 belgeli uzman cankurtaranlar olduğunu anlattı. Normal zamanlarda haftada 3-4 olaya müdahale ettiklerini de belirten Gödeler, "İnsanların hayatını kurtarmak için çalışmak güzel. O nedenle işimizin riskli ve yorucu taraflarını fazla düşünmüyoruz. Çünkü biz kutsal bir iş yapıyoruz" diye konuştu. Mayıs ayı başında göreve başlayan cankurtaranlar 1 Ekim'e kadar Konyaaltı sahilinde nöbet tutmaya devam edecek.KONYAALTI Sahil Yaşam Parkı'ndan Boğaçayı sınırına kadar belli aralıklarla görev yaptıklarını belirten Gödeler, "Ekibimiz 34 gözetleme kulesinde adeta gözlerini kırpmadan denizi gözetliyor. Bugünlerde hava sıcaklığı 30 derece ama önümüzdeki bu açık havada 45-50 dereceyi bulacaktır. Cankurtaranlar en küçük olumsuzluğa bile müdahale ediyor. Sabah saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar gözetleme işi devam ediyor. Tatilcileri kıyıdan açılmamaları konusunda uyarıyorlar" dedi