Fethiye Festivali’nde renkli görüntüler

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde düzenlenen 11'nci Uluslararası Fethiye Kültür Sanat Festivali'nin kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında animasyon grupları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.Kortejde Kargı Köyü'ndeki Enver Yalçın'a ait Yörük Müzesi ekibi ile Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen ekiplerinin gösterileri ilgi ile izlendi. Kortejden traktör ile çevreye gül suyu atması yerli ve yabancı turistleri serinletti. Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği üyeleri kortej boyunca oyunlar oynarken, bu oyunlara turistler de katıldı.