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Geleceğin şefleri çekirdekten yetişiyor

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Geleceğin şefleri çekirdekten yetişiyor
ANTALYA'DA, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, sunulan imkanlar sayesinde lüks otellerin aranan elemanları oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki alanda iş birliğini geliştirme protokolü' sayesinde Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kendi geleceğini şekillendiriyor.


LÜKS OTELLER SIRADA
Mezun olduklarında istihdam garantileri bulunan ve öğrenciyken lüks otellerde hem staj yapan hem de ücret alan öğrenciler, döviz girdisi sağlayan turizme hizmet ediyor. Yiyecek içecek alanında kendilerini geliştiren ve yeni lezzetler keşfeden öğrenciler, lüks otellerin mutfak şefi oluyor.
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