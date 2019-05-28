Gönül sofrası kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Belediyesi Ulu Cami yanına hayırseverlerin desteğiyle kurduğu 'Gönül Sofrası İftar Çadırı'nda her gün 2 bin 500 kişi iftarını açmanın mutluluğunu yaşıyor. Hafta sonu düzenlenen iftarın ev sahipliğini TBMM Başkan Vekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. İftara Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.ISPARTA Belediyesi tarafından Damgacı Sokak'ta kurulan Ramazan Sokağı kültürel ve sanatsal etkinliklerde tüm hızıyla sürüyor. Çocuklar için balon parkların kurulduğu etkinlikler iftar sonrasında başlayıp, akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor. Çocuklara yönelik 'evet hayır' ve 'sandalye kapmaca' yarışlarının yanı sıra Tosun Paşa, Aşuk ile Maşuk, Ayı ve ayıcı, 'Hacivat Karagöz', 'kukla gösterileri' gösterileri de düzenleniyor. Yetişkinler için ise ülke etkinlikleri düzenlenirken, Endenozya ve Malezyalı öğrenci gurupları Güneydoğu Asya kültürünü tanıttı.