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Hem hırsız hem vicdansız

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Hem hırsız hem vicdansız
ANTALYA'DA elektrik dağıtım şirketinin tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahıs, şirketin güvenlik personeli tarafından yakalandı. Telleri iade eden şahıslar, güvenlikçilerin polisi araması üzerine at arabasını bırakarak kaçtı. Yakıcı güneşte bırakılan tek gözü kör ata polis ve güvenlik personeli sahip çıktı. Olay, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Olay gerçekleştikten 3 saat sonrası aynı bölgede ilginç anlar yaşandı. Atın yanına gelen Filiz Türkmen adındaki kadın, şirketin personellerine atının gece saatlerinde çalındığını ve almak istediğini söyledi. Polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları Türkmen'e atı teslim etti.
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Hem hırsız hem vicdansız
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