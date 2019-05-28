İtfaiye kadrosu büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, turizm sezonu öncesinde hem araç parkını iyileştiriyor hem de insan kaynakları yönünden eksiklerini tamamlıyor. Aralarında genç kızların da bulunduğu itfaiyeci adayları etapları geçmekte zaman zaman zorlandı. Mülakat ve uygulamalı sınava İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu adaylar katıldı. Sınavda adayların mesleki yeterlilikleri ölçüldü. Fiziki yeterlilik konusunda 4 etaplı bir sınava tabi tutulan adaylar ilk olarak tam teçhizatlı olarak 2 hortum ile 4 katlı bir binaya denk gelen kuleye tırmandı.Adaylar yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki merdivenli itfaiye aracının en tepe noktasına çıkarak yangına müdahale edecekleri hortumu yukarı çekti. Adaylar kurtarma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini göstermek içinse tam koşum emniyet kemeri ile koşarak 4 katlı bina yüksekliğinde inşa edilen kuleye halatla iniş ve çıkış gerçekleştirdi.