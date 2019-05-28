Liseli kızlar Türkiye şampiyonu

Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Yenilgisiz Antalya birincisi olduktan sonra
katıldıkları grup ve yarı final maçlarını namağlup birinci tamamlayan hentbolcu kızlar, Çorum'da yapılan 'Liselerarası Türkiye Hentbol Şampiyonası'
finalinde Aksaray Spor Lisesi'ni 23-18 yenerek bir kez daha şampiyon oldu.
HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
2008 ve 2009 yıllarında Türkiye Şampiyonu, 2008 yılında Dünya dördüncüsü olan Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı, bu yıl Dünya Şampiyonası yapılmayacağı için Türkiye'yi temsil edemeyecek. Takımın antrenörü ve okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Nedim Kum,
amaçlarının 2020 yılında dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kum, "Takımımızdaki 8 sporcumuz 9'uncu sınıf, 2'si 11'inci ve 2'si de 12'nci sınıf. Buda bizim gelecekte 3 yıl temelimizin sağlam olduğunu gösteriyor"
ifadelerini kullandı.
BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ
TAKIMIN
antrenörü Seçil Tut
ise ayrı bir başarı öyküsüne
sahip. Okul takımının
formasını giydiği
dönemde iki kez Türkiye
Şampiyonluğu ve bir de
Dünya 54'üncülüğü sevinci
yaşayan Tut, antrenör
olarak görev yaptığı
okulda bu kez Türkiye
Şampiyonluğu sevincini
yaşadı. Tut, "Sporcularıma ve bana güvenen herkese teşekkür ediyorum"
şeklinde konuştu.