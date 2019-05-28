Liseli kızlar Türkiye şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı tarih yazmaya devam ediyor.katıldıkları grup ve yarı final maçlarını namağlup birinci tamamlayan hentbolcu kızlar, Çorum'da yapılanfinalinde Aksaray Spor Lisesi'ni 23-18 yenerek bir kez daha şampiyon oldu.2008 ve 2009 yıllarında Türkiye Şampiyonu, 2008 yılında Dünya dördüncüsü olan Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı, bu yıl Dünya Şampiyonası yapılmayacağı için Türkiye'yi temsil edemeyecek. Takımın antrenörü ve okulunamaçlarının 2020 yılında dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kum,ifadelerini kullandı.antrenörüise ayrı bir başarı öyküsünesahip. Okul takımınınformasını giydiğidönemde iki kez TürkiyeŞampiyonluğu ve bir deDünya 54'üncülüğü sevinciyaşayan Tut, antrenörolarak görev yaptığıokulda bu kez TürkiyeŞampiyonluğu sevinciniyaşadı. Tut,şeklinde konuştu.