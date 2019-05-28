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Liseli kızlar şampiyonu

’da yapılan Liselerarası Hentbol Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Muratpaşa Lisesi Hentbol Kız Takımı maçlarını namağlup tamamlayıp alkış aldı

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Liseli kızlar Türkiye şampiyonu
Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Yenilgisiz Antalya birincisi olduktan sonra katıldıkları grup ve yarı final maçlarını namağlup birinci tamamlayan hentbolcu kızlar, Çorum'da yapılan 'Liselerarası Türkiye Hentbol Şampiyonası' finalinde Aksaray Spor Lisesi'ni 23-18 yenerek bir kez daha şampiyon oldu.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
2008 ve 2009 yıllarında Türkiye Şampiyonu, 2008 yılında Dünya dördüncüsü olan Muratpaşa Anadolu Lisesi'nin kız hentbol takımı, bu yıl Dünya Şampiyonası yapılmayacağı için Türkiye'yi temsil edemeyecek. Takımın antrenörü ve okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Nedim Kum, amaçlarının 2020 yılında dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kum, "Takımımızdaki 8 sporcumuz 9'uncu sınıf, 2'si 11'inci ve 2'si de 12'nci sınıf. Buda bizim gelecekte 3 yıl temelimizin sağlam olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ
TAKIMIN antrenörü Seçil Tut ise ayrı bir başarı öyküsüne sahip. Okul takımının formasını giydiği dönemde iki kez Türkiye Şampiyonluğu ve bir de Dünya 54'üncülüğü sevinci yaşayan Tut, antrenör olarak görev yaptığı okulda bu kez Türkiye Şampiyonluğu sevincini yaşadı. Tut, "Sporcularıma ve bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Liseli kızlar Türkiye şampiyonu
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