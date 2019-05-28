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Öğretmen anneye son veda

Alanya’da matematik öğretmeni Kumaş kansere yenik düştü. 5 yaşındaki ’ın, ‘kutu içinde annemi nereye götürüyorlar’ sözleri yürek yaktı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Öğretmen anneye son veda
Antalya'nın Alanya ilçesinde matematik öğretmeni olan Havva Şule Kumaş (37) uzun süredir gördüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Annesinin cenazesinde babası Özgür Kumaş ile birlikte saf tutan 5 yaşındaki Berkay Kumaş'ın, 'kutu içinde annemi nereye götürüyorlar' sözleri duyanların yüreklerini dağladı.

ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI
Babası Özgür Kumaş ise oğluna, "Annene hakkını helal et oğlum" demesi de cenazedeki vatandaşları hüzünlendirdi. 13 yıldır matematik öğretmenliği yapan Kumaş'ın görev yaptığı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrencileri de büyük üzüntü yaşadı. Hacı Memişler Camii'nde kılınan cenaze namazına Kumaş'ın meslektaşları da katıldı. Havva Şule Kumaş'ın Alanya'nın tanınmış simalarından emekli öğretmen Remzi Tuncer'in kızı olduğu öğrenildi.
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Öğretmen anneye son veda
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