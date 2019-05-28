Öğretmen anneye son veda

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Antalya'nın Alanya ilçesinde matematik öğretmeni olan Havva Şule Kumaş (37) uzun süredir gördüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Annesinin cenazesinde babası Özgür Kumaş ile birlikte saf tutan 5 yaşındaki Berkay Kumaş'ın, 'kutu içinde annemi nereye götürüyorlar' sözleri duyanların yüreklerini dağladı.Babası Özgür Kumaş ise oğluna, "Annene hakkını helal et oğlum" demesi de cenazedeki vatandaşları hüzünlendirdi. 13 yıldır matematik öğretmenliği yapan Kumaş'ın görev yaptığı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrencileri de büyük üzüntü yaşadı. Hacı Memişler Camii'nde kılınan cenaze namazına Kumaş'ın meslektaşları da katıldı. Havva Şule Kumaş'ın Alanya'nın tanınmış simalarından emekli öğretmen Remzi Tuncer'in kızı olduğu öğrenildi.