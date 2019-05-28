Organik bahçede eğitim

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ANTALYA'DAKI Barbaros Ortaokulu'nda öğrenciler ve okul yönetimi tarafından hayata geçirilen projeler okulu 'organik' yaptı. Bahçede sebze ve çiçek üretilmeye civciv yetiştirilmeye başlandı.Okulda kuluçka makinesi yapılarak öğrencilerin civciv ve bıldırcınların yumurtadan çıkışının gözlemlenmesi sağlandı. Okul Müdürü Necmi Ocak, Erasmus Projesi kapsamında İspanya'nın Valencia kentine gittiklerinde bir bilim merkezi önünde kuluçka makinesi gören çocukların ilgi gösterdiğini söyledi. Gördükleri kuluçka makinesi öğretmenlerle birlikte geliştirerek okulda yaptıklarını belirten Ocak, "6 ay önce ilk kuluçkalarımızdan sonuç aldık" dedi. Öğrencilerin civcivleri sahiplenmek istediklerini ifade eden Ocak, "Yumurtadan yeni çıkan civcivler 15 gün okulumuzda kalıp sonrasında isteyen öğrencilere veriliyor" dedi.Barbaros Ortaokulu'nun bahçesinde oluşturulan bahçenin içerisinde domates, gül, üzüm, biber, aloe vera, Japon gülü, begonvil, karpuz ve portakal gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Hobi bahçesi öğrencilere doğa sevisini aşılıyor.