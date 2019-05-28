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Sigarasız iftar yemeği

Kan Bankası Gönüllüleri iftar verdi. Bin 500 kişinin katıldığı yemekte sigara içilmedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Sigarasız iftar yemeği
ANTALYA Kan Bankası ve Kan Gönüllüleri Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği tarafından Meltem Camii yanındaki Saray Otoparkı'nda düzenlenen iftarda, gönüllülerle tedavileri süren hasta ve yakınları bir araya geldi. 345 bin üyesi bulunan ve gönüllülerin, gönüllülük esasıyla oluşturdukları iftar sofrasında yenen yemeklerin ardından sohbet edildi ve dualar okundu.

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Antalya Kan Bankası Gönüllüleri kurucusu Emin Balin, dördüncü kez iftar yemeği düzenlediklerini belirterek, "Yaklaşık bin davetlinin katıldığı iftar yemeğimiz bizleri ve katılanları mutlu etti" dedi. Hastala- rın sağlığı nedeni ile iftar açılan bölgede sigara içirtilmedi. Tiryakiler, 150 metre uzakta sigara içmek zorunda kaldı.
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Sigarasız iftar yemeği
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