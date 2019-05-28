Tüm zamanların rekoru geldi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA tüm zamanların Mayıs ayı gün rekoru kırıldı. Verilere göre 25 Mayıs günü Antalya'ya 76 bin 568 turist geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün zamanların mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını duyurdu. Vali Karaloğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Mayıs 2019, dün Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru" ifadelerinde bulundu.Havalimanı verileri kapsamında 25 Mayıs günü Antalya'ya dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak bundan sonraki süreçte her gün yeni rekorlara hazır olunması gerektiğini ifade ederek, gelen her sayının rekor olacağını belirtti. Ayık, "Özellikle mayıs ayında bu rekoru yakalamak çok önemli" diye konuştu.Antalya'da, Macaristan ile Türkiye turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik hedefler belirlendi. Osman Ayık, "Macaristan'ı gelişmeye açık bir pazar. Hedefimiz 5 yıl içinde yarım milyon turist" dedi.