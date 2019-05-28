Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yalçın’la yeni bir görüşme

Yalçın’la yeni bir görüşme

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Yalçın’la yeni bir görüşme
SÜPER Lig'deki üçüncü yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi henüz çözülemedi. Ligin son haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Sergen Yalçın, gerekli şartların oluşması halinde takımda kalabileceğini yineledi.

TRANSFER İÇİN BEKLENECEK
ADI Beşiktaş'la anılan ancak Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine Yalçın'ın, daha güçlü bir planlama ile kariyerine Aytemiz Alanyaspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan, tarafların bu hafta yeniden bir araya gelecekleri ve anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, turuncuyeşilli yönetimin de transfer çalışmalarına bu sorunu çözdükten sonra başlayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalçın’la yeni bir görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN