Yalçın’la yeni bir görüşme

SÜPER Lig'deki üçüncü yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi henüz çözülemedi. Ligin son haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Sergen Yalçın, gerekli şartların oluşması halinde takımda kalabileceğini yineledi.
TRANSFER İÇİN BEKLENECEK
ADI Beşiktaş'la anılan ancak Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine Yalçın'ın, daha güçlü bir planlama ile kariyerine Aytemiz Alanyaspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan, tarafların bu hafta yeniden bir araya gelecekleri ve anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, turuncuyeşilli yönetimin de transfer çalışmalarına bu sorunu çözdükten sonra başlayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.