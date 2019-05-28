Yalçın’la yeni bir görüşme

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'deki üçüncü yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi henüz çözülemedi.ADI Beşiktaş'la anılan ancak Abdullah Avcı ile anlaşılması üzerine Yalçın'ın, daha güçlü bir planlama ile kariyerine Aytemiz Alanyaspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan, tarafların bu hafta yeniden bir araya gelecekleri ve anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken,