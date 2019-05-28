Yolcu otobüsü felaketten döndü

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ANTALYA'DA yolcu otobüsü, trafik lambalarında ticari bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Manavgat- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Cumhur B. idaresindeki 65 EK 765 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Gültepe Kavşağı'nda Burhan U.'nun kullandığı 07 AAH 704 plakalı araca çarptı.Kazada otobüsün refüje çıkarıp yaklaşık 50 metre sürüklediği ticari aracın sürücüsü Burhan U. ve araçta bulunan Yılmaz Altındağ, Fatih İmirgi ile otobüsün yedek şoförü Kenan Çoban yaralandı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazazedeler ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolcular, bir başka otobüse aktarılarak yollarına devam etti.