Akrep 10 farklı rakibini yendi

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Antalyaspor, Süper Lig'de sezonu 45 puanla 7'nci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, 34 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik 15 mağlubiyet aldı.Evindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 de beraberlik elde ederken deplasmanda ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.Antalyaspor 18 takımlı Süper Lig'de kazandığı 13 karşılaşmarda, 10 farklı takımı mağlup etti. İki devreli sezonda Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'u birer defa yenen Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.Kırmızı-beyazlılar bu sezon Medipol Başakşehir ile Galatasaray'dan hiç puan alamadı. Kayserispor, Konyaspor, Erzurumspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den de birer puan çıkaranSüper Lig'de sezonu son sırada bitirip küme düşen Akhisarspor, -21 averajla en kötü gol istatistiğine sahip takım olurken, ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor sezonu -16 averajla tamamladı. Antalyaspor, sezon boyunca 78 sarı 6 kırmızı kart gördü.Lig'de bu sezon forma giyen en genç isim Antalyaspor'un 2003 doğumlu forvet oyuncusu Fehmi Koç oldu. Koç, Antalyaspor formasıyla bu sezon ligde 1, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıktı. Ligde en forma giyen en yaşlı isim ise Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu oldu. 38 yaşındaki oyuncu bu sezon turunculacivertli formayı ligde 24 maçta sırtına geçirdi.