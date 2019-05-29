Alanyaspor ilk transferi yaptı

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AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, yeni sezonun ilk transferini Portekiz'in Braga takımından kaleci Jose Carlos Coentrao Marafona'yı renklerine bağlayarak yaptı. Marafona, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 2 yıllığına turuncu yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Morafona'nın oldukça deneyimli bir kaleci olduğunu belirterek takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Marafona, daha önce Varzim, Maritimo, Desportivo Aves, Moreirense, Paços de Ferreira ve Braga takımlarında forma giydi.