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Bayramda esnafa destek çağrısı

Giriş Tarihi: 29.5.2019
Bayramda esnafa destek çağrısı
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bayram döneminde esnafa destek çağrısında bulundu. Vatandaşlara merdiven altı ürünler konusunda uyarılarda bulunan Dere, "Bayram alışverişlerini esnaftan yapın" çağrısında bulundu.

AVM'LER BAYRAMDA KAPATILSIN
Geçen yıl Antalya dahil birçok ilde alışveriş merkezlerinin (AVM) bayramın birinci gününde kapatılma kararı aldığını hatırlatan Başkan Dere, karar alınmasına rağmen çoğu AVM'nin buna uymadığını belirtti. Adlıhan Dere, "Cezalar yetersiz olduğu için de kararı deldiler. Bu kadar hırs nedir anlayamadım. Bırakın biraz da esnaf kazansaydı. Bu yıl AVM'lerin bayramın birinci günü kapatılmasını istiyoruz" dedi.
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Bayramda esnafa destek çağrısı
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