Devler listesinde 6 Antalyalı

İSTANBUL Sanayi Odası (ISO) tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi'ne Antalya'dan 6 şirket girdi.Antalya'dan AGT, ADOPEN, ANKUTSAN, Eti Elektrometalurji, CW Enerji ve Yörükoğlu firmaları ilk 500 arasına girerken, Bucak'tan AS Çimento ve Isparta Göltaş ile birlikte Batı Akdeniz Bölgesi'nden listeye giren şirket sayısı 8'e yükseldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2018 rakamlarına göre en büyük 500 listesindeki Batı Akdenizli temsilci sayısının 6'dan 8'e, Antalya'da ise 5'den 6'ya çıktığını aktardı. Çetin listede bölgeden en üst sırada giren şirketin 182'nci olan AGT olduğunu açıkladı. Çetin, "Antalya, tarım ve turizme dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına imkân vermemektedir. Buna rağmen firmalarımız inovasyona dayanan vizyonları ile birer başarı hikâyesi yazmaktadır" diye konuştu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ise 6 firmanın 5'inin OSB'den çıktığını belirterek, şirketleri tebrik etti. Bahar, şirket sayısının her yıl arttığına dikkat çekerek artışın süreceğini söyledi.ATSO mayıs ayı olağan toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin ekonomiyi değerlendirdi. Sanayi üretiminin mart ayında ümit verdiğini ancak yeniden yavaşlamaya geçtiğini ifade eden Çetin, "Sanayi üretiminin bir göstergesi de elektrik tüketimidir. Antalya'ya baktığımızda elektrik tüketiminin en fazla arttığı illerden biriyiz. Sanayi elektriğinde yüzde 3 artış görüyoruz" diye konuştu.