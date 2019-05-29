Devlet desteğiyle örnek mantar üreticisi oldular

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN merkeze bağlı Büğdüz köyünde yaşayan Emine ve Harun Bilgiç çifti, kiralık depoda başladıkları istiridye mantarı üretiminde devlet desteğiyle mantar tesisi sahibi oldular.2014'te ev sahiplerinden gördükleri istiridye mantarı üretimine merak salan çift, bir apartmanın altında depoda istiridye mantarı üretmeye başladı.Zaman içinde mantar üretiminde tecrübe kazanan çiftin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunduğu yaklaşık 2 bin metrekarelik modern mantar üretim tesisi projesi kabul edildi. Üç çocuklu Bilgiç çifti, yüzde 65'i devlet destekli, 1 milyon 558 bin liralık yatırımla tesisi hayata geçirdi. Sektörde örnek gösterilen tesiste yıllık 14 ton istiridye, 40 ton kültür mantarı üretiliyor.