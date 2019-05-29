Hayalleri çalındı

BUGÜN NELER OLDU

Tüm Türkiye'de annesi Semra Sönmez'in tedavisi için evde sarma yaparak satmasıyla tanıdığı 10 yaşındaki Mehmet Eren'e yapılan bağışlar ve annesinin sattığı sarmalarla alınıp fizik tedavisi için kullanılan 30 bin lira değerindeki altınlar çalındı. Hırsızların, anne Semra Sönmez'in 17'nci ameliyatını olan oğlunu hastaneden taburcu edilip evine götürürken çantasından altınları aldıkları ortaya çıktı.Anne Semra Sönmez, canından çok sevdiği oğlu Mehmet Eren'in iyileşmesi için yaprak sarıp sosyal medya üzerinden satarak gündeme geldi. Mehmet Eren, kalçasındaki kırık için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Servisi'nde geçen hafta 17'nci kez ameliyat oldu. Yıllardır yürümesinde sıkıntı oluşturan kırık böylece tedavi edildi. Oğlu ile birlikte Kepez ilçesindeki Masa Dağı mevkisindeki evine önceki akşam taksi ile dönen anne Semra Sönmez, özel aparatlı arabada o turan oğlunu eve çıkarırken çantasındaki altınlar çalındı. 5 saat sonra çantasındaki altınların olmadığın fark eden talihsiz kadının dünyası karardı.Anne Semra Sönmez, çalınan altınları oğlu Mehmet Eren'in fizik tedavi masrafı için biriktirdiğini söyledi. Oğlunun kalça kırığı ameliyatının ardından fizik tedavi çalışmalarına başlayacağını da belirten anne Sönmez, "Zaten oğlumun son ameliyat masrafı için cebimdeki son kuruşu verdim. Evde yiyecek ekmeğimiz yokken oğlumu taksiden indirip eve çıkarırken çantandan altınlar çalındı. Ben hırsızlığı 5 saat sonra fark ettim. Oğlumla birlikte yıkıldık. Hırsıza sesleniyorum. Evde yiyecek ekmeğim yok. Ne olur altınları geri getir. Saç teli kadar vicdanın varsa geri getirir kapının önüne bırak" dedi.Doğum sırasında oluşan beyin felci nedeni ile bugüne kadar 17 ameliyat geçiren Mehmet Eren Sönmez annesinin kendisini fizik tedavisi için biriktirdiği altının çalındığın öğrenince psikolojisi bozuldu. Hırsızın altınları geri getirmesini isteyen Mehmet Eren, "Annem benim yürüyüp konuşmam için 10 yıldır tek başına mücadele ediyor. Benim yürüyebilmem fizik tedaviye bağlı. Sizin insafınız yok mu" diye konuştu.MEHMET Eren'e 13 aylıkken serabral palsi (beyin felci) teşhisi konulduğunu ve eşinden ayrı olduğu için hayatı tek başına omuzlayan Sönmez, yaz ayları olduğu için sarma satamadığını vurgulayarak. "Bunu yapan insan olamaz" ifadelerini kullandı. Oğlunun Göçerler İlköğretim Okulu'nun özel sınıfında eğitim gördüğünü anlatan anne Sönmez, "Mehmet'le birlikte evde de harf ve matematik eğitimlerine devam ediyoruz. Mehmet okumayı söktü. Ama biranda bu hırsızlıkla yıkıldık" diye konuştu