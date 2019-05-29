Kanalda facia

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arkadaşı ile birlikte sulama kanalına giren ilkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9) boğuldu. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğun cesedine ulaşılırken, yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.Olay, Seydikemer'in Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu öğrencisi olan Oğuzhan Sarıman, arkadaşıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak bir anda akıntıya kapılan iki arkadaş suda çırpınmaya başladı. Şans eseri o bölgeden geçen bir kişi, çocuklardan birini kolundan tutarak son anda kanaldan çıkardı. Ancak Oğuzhan Sarıman akıntıya kapılarak kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Sarıman'ın cesedi suya girdikleri yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kanalın içinde bulundu. Sarıman'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.