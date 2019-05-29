Turizmci kazada öldü

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü turizmci Taner Karlı (38) yaşamını yitirdi. Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Yusuf T.'nin (55) kullandığı 01 UB 777 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile Taner Karlı yönetimindeki 07 NMV 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karlı, ağır yaralandı. Karlı, ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Taner Karlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Yusuf T. ise gözaltına alındı.