Yasadışı bahisten servet kazanmışlar

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ANTALYA merkezli üç ilde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada küçük bir servet ele geçirilirken, yasadışı bahisten elde ettikleri parayla satın aldıkları 15 milyon lira değerindeki 16 daire, 2 dublex daire, 4 işyeri, 5 arsa ve 4 araca tedbir konuldu. Yine banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Aramada 600 gram has altın, 393 bin 605 TL, 15 bin Euro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 sterlin ve silahlar ele geçirildi.Antalya, Mersin ve Bursa'da 21 Mayıs'ta 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 2'si polis memuru 30 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 5 ay araştırma yapan polis, M.Z. liderliğinde 12 'iddaa' bayisinde yasadışı bahis oynatıldığını, paraları toplayan M.Z.'nin ise bahisten kazanılan parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul satın aldığı, altın ve döviz yatırımı yaptığı belirlendi.