Yetimler unutulmadı

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iftar sofralarına konuk olmayı sürdürüyor. Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İftar programına, proje kapsamında okul saatleri dışında yetim çocuklara eğitim desteği veren üniversite öğrencileri de katıldı. Vali Karaloğlu, bir gün sonra da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün şehit yakınları ve gazilere vermiş olduğu iftar programına katıldı.İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın ev sahipliğindeki iftara, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Müftüsü Osman Artan da katıldı. Vali Karoloğlu, "Vatan için canlarını fedan şehitlerimizin geride bıraktıkları bize emanet. Gazilerimiz ise her zaman başımızın tacı" dedi.