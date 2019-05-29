Yıldırım Osman’dan hedefe tam isabet

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (41) hızıyla dikkat çekiyor. Tabancayı kılıftan en hızlı çeken, şarjörü en hızlı dolduran gibi çok sayıda sıfatı bulunan Osman Demirtaşlar'a, meslektaşları 'Yıldırım Osman' diye hitap ediyor. Demirtaşlar, izinli günlerini dahi eğitim alanında kendini geliştirmek için geçiriyor. Mesleğini tutkuyla yapan Demirtaşlar'ın çok sayıda ödülü de bulunuyor. 'Yıldırım Osman', 10 metreden boş mermi kovanını, 1 saniye 55 salise gibi sürede silahını kılıftan çekip vurarak yine şaşırttı.