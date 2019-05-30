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’da butik tartışması

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Antalya’da butik AVM tartışması
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in, 'butik AVM' önerisi tartışma çıkardı. Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durali Kolpak, Çetin'in butik AVM önerisine çıktı. Kolpak, "Butik AVM'ler, küçük esnafı ticari hayatın dışına iter. Butik AVM'ler ticareti tekelleşmeden kurtarmaz, aksine tekelleşmeyi daha da artırır. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafa son darbe olur" dedi. Caddelerde ticaretin bitmesinin en büyük sebebinin plansız açılan AVM'ler olduğunu belirten Kolpak, "Zincir marketler zaten butik AVM gibi çalışıyor" dedi.
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Antalya’da butik AVM tartışması
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