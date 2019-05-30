Araçta can pazarı yaşandı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat- Karavca yolu Külcüler mevkiinde meydana geldi. Kadir Y.'nin kullandığı 07 L 3379 plakalı otomobil ile Mehmet D.'nin kullandığı 07 JZ 536 plakalı bakkal eşyası yüklü minibüs Külcüler mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.Kazada, Mehmet D. ve minibüste yolcu olarak bulunan eşi Mukadder D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Kadir Y. ise itfaiye ekibi tarafından aracın kapıları kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kadir Y.'nin annesi, araç içindeki oğlunu görünce fenalık geçirdi. Sedyeye alınan oğlunun yanına gelen anne, "Anam bir ses ver" diyerek gözyaşı döktü.