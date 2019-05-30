Çocuklar için sofra

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA, Sidre Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen çocuk iftarı bu yıl 6'ncı kez gerçekleşti. Ailelerin kabul edilmediği ve sadece çocukların katılabildiği iftara Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de katıldı.Başdeğirmen, yüzlerce çocuğun oluşturduğu iftar sofralarını tek tek dolaşarak çocuklarla bir süre sohbet etti. Ardından çocukların bulunduğu bir iftar sofrasına oturan Başdeğirmen burada iftarını açtı. İftar sonrasında küçük çocukların yemek duası olarak bilinen 'El açtım Allah'ım sana' duasına eşlik eden Başdeğirmen, "Çocuklarımız böyle güzel bir ortamda kaynaşma ve arkadaşlık duygularıyla paylaşmayı öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.ISPARTA'DAKI Tarihi Damgacı Sokak'ta ise tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Çiftçi'nin yer aldığı 'Yunus Emre Aşka Yolculuk' programı düzenlendi. Yunus'un şiirlerinin seslendirildiği programda izleyiciler duygulu anlar yaşadı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Yunus Emre Aşka Yoluculuk programında Serap Çiftçi ve Ali Düşenkalkar sahnede iken, üzerlerine gül çiçeği serpildi.