Corendon ailesi iftarda buluştu

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ANTALYA merkezli Corendon Turizm Grubu, ramazan ayı nedeniyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Turizm ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı organizasyon Akra Barut Otel'de gerçekleşti. Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, iftara katılanları kapıda karşıladı.İftar yemeğinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Yıldıray Karaer, ramazan akşamında bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederken katılımcılara teşekkür etti. 2019 yılının çok iyi bir turizm sezonu olarak başladığını söyleyen Karaer, "Antalya gibi herkesin turizmden ekmek yediği bir şehirde temennimiz turizm sezonunun başladığı gibi iyi bir şekilde devam etmesi" diye konuştu.