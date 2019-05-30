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Dostluk sağlamlaştı

Alanya’da yerleşik yaşayan yabancılar için düzenlenen iftar İskele Meydanı’nda yapıldı. Dostluk ve kardeşlik pekiştirildi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Dostluk sağlamlaştı
Antalya'nın Alanya ilçesinde müftülük, ilçede yerleşik yabancılara iftar verdi. İskele meydanında düzenlenen ve ilçede yaşayan yabancı katıldığı iftar programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile diğer yabancı dernek başkanları ve vatandaşları katıldı.

KARDEŞLİK MESAJI
Alanya Müftüsü İhsan İlhan, geleneksel olarak yaptıkları yabancılarla iftar yemeğiyle dostluğu, kardeşliği ilçede yaşayan her kesim ile pekiştirmek istediklerini söyledi. Alanya'nın dünyaya açılan bir yerleşim yeri olduğunu bildiren İlhan, ilçede birlikte yaşama bilincini, kardeşliği, huzur ve güvenliği bütün dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. Alanya'da yaşayan Gürcü Luiza Gigitashvili 12 yıldır Alanya'da belirterek, "Dinlerimiz farklı ama bir araya gelerek, paylaşımlarda bulunmak çok güzel" dedi.
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Dostluk sağlamlaştı
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