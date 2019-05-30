‘Gençlere şans vermek zorundayız’

Antalyaspor 2018-2019 sezonunu geride bırakırken, teknik direktör Bülent Korkmaz, kulübün sosyal medya ekibinin konuğu oldu. Korkmaz, birçok konuda görüşlerini samimiyetle dile getirirken, "Alt yapıda oyuncunun gelişimini sağlamak, sahadaki pozisyon bilgisini geliştirmek lazım. Bunlar Türkiye'ye yapılmadığı için genç oyuncular kaybolup gidiyor. Oyuncu profesyonel olduktan sonra doğru kişilerle yönlendirilmesi lazım. O zaman daha iyi yerlere gelebiliyorsunuz"
dedi.
GUARDİOLA BİR FİLOZOF
Kendisine göre dünyada en iyi teknik adamın Pep Guardiola olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Guardiola bence bir filozof, bir edebiyatçı bir felsefeci diyebilirim. Oyunun her bölümünde oyuncularla taktik olarak çok ilgileniyor. Bence en büyük becerisi düşündüğü oyunu sahada oynatması. Çok yüksek kazanma oranı var.
Gittiği her takımı şampiyon yapıyor. Şu anda gelmiş geçmiş dünyanın en iyi teknik direktörü olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ ÖNEMLİ
Beşiktaş'ı kendi taraftarı önünde yenmelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Korkmaz, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: "Takımın kendine güvenini getirdi. Beşiktaş maçını kazandıktan sonra sezon sonuna kadar hep ilk 10'un içerisinde kaldık."
ISSIZ ADAYA DÜŞSEM...
Sohbetin son bölümünde sorulan 'Issız adaya düşseniz ne yapardınız?'
sorusuna Korkmaz şu cevabı verdi: "Issız bir adaya düşsem aslında tüm takımı yanımda götürmek isterim. Maddi ve manevi olarak bizim kadar sıkıntı yaşamadılar. Futbolcularımın her şeyini verdiğini düşünüyorum.
Sezon başı düşen takımlar arasında birinci sırada gösteriliyorduk, 7. olduk. Karakterli oyuncular başarıyı getirir."
HOCANIN GÖZÜNDEN FUTBOLCULARI
BOFFIN: Türkçe'yi herkesten iyi konuşuyor.
DIEGO: Lider.
CHARLES: Çılgın bir profesyonel.
DOĞUKAN: Gol atarsa kurban keseceğim.
YEKTA: Her şeyiyle sahiplenen.
CHICO: Çok iyi profesyonel.
SERDAR ÖZKAN: Şov yapan bir oyuncu.
HAKAN ÖZMERT: Çok tartıştığım ama sevdiğim bir oyuncu.
DOUKARA: Özel bir oyuncu.
CELUSTKA: Özel bir profesyonel.
MEVLÜT ERDİNÇ: Golcü.
NAZIM SANGARE: Öğrenmeyi isteyen ve kendini geliştiren bir oyuncu.
FERHAT KAPLAN: Yedek kalmasına rağmen takımı sahiplenen ve güç veren bir oyuncu.
BAHADIR: Tembellikten kurtulursa çok iyi futbolcu olacak.
FREDY: Top cambazı.
ZEKI: Sakatlıktan çıkmasına rağmen iyi bir profesyonel.
ÜÇ MAÇA ÇOK ÜZÜLDÜM
BAŞARILI teknik direktör Bülent Korkmaz; en çok Akhisarspor, Ankaragücü ve Bursaspor maçlarında üzüldüğünü anlatarak şunları söyledi: "Kendi sahamızda oynadığımız Akhisarspor maçında çok iyi oynamıştık ve kaybettik. Ankaragücü maçı da öyleydi. Bursaspor maçında da çok üzüldüm.
Çünkü hiç beklemiyordum. Bu 3 maçı kendi sahamızda kaybetmemiz beni çok üzdü."