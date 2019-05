‘Gençlere şans vermek zorundayız’

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor 2018-2019 sezonunu geride bırakırken, teknik direktör Bülent Korkmaz, kulübün sosyal medya ekibinin konuğu oldu. Korkmaz, birçok konuda görüşlerini samimiyetle dile getirirken,dedi.Kendisine göre dünyada en iyi teknik adamın Pep Guardiola olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Guardiola bence bir filozof, bir edebiyatçı bir felsefeci diyebilirim. Oyunun her bölümünde oyuncularla taktik olarak çok ilgileniyor.Gittiği her takımı şampiyon yapıyor. Şu anda gelmiş geçmiş dünyanın en iyi teknik direktörü olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ı kendi taraftarı önünde yenmelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Korkmaz, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:ISSIZ ADAYA DÜŞSEM...Sohbetin son bölümünde sorulansorusuna Korkmaz şu cevabı verdi: "Issız bir adaya düşsem aslında tüm takımı yanımda götürmek isterim.Sezon başı düşen takımlar arasında birinci sırada gösteriliyorduk, 7. olduk. Karakterli oyuncular başarıyı getirir."BOFFIN: Türkçe'yi herkesten iyi konuşuyor.DIEGO: Lider.CHARLES: Çılgın bir profesyonel.DOĞUKAN: Gol atarsa kurban keseceğim.YEKTA: Her şeyiyle sahiplenen.CHICO: Çok iyi profesyonel.SERDAR ÖZKAN: Şov yapan bir oyuncu.HAKAN ÖZMERT: Çok tartıştığım ama sevdiğim bir oyuncu.DOUKARA: Özel bir oyuncu.CELUSTKA: Özel bir profesyonel.MEVLÜT ERDİNÇ: Golcü.NAZIM SANGARE: Öğrenmeyi isteyen ve kendini geliştiren bir oyuncu.FERHAT KAPLAN: Yedek kalmasına rağmen takımı sahiplenen ve güç veren bir oyuncu.BAHADIR: Tembellikten kurtulursa çok iyi futbolcu olacak.FREDY: Top cambazı.ZEKI: Sakatlıktan çıkmasına rağmen iyi bir profesyonel.BAŞARILI teknik direktör Bülent Korkmaz; en çok Akhisarspor, Ankaragücü ve Bursaspor maçlarında üzüldüğünü anlatarak şunları söyledi: "Kendi sahamızda oynadığımız Akhisarspor maçında çok iyi oynamıştık ve kaybettik.Çünkü hiç beklemiyordum. Bu 3 maçı kendi sahamızda kaybetmemiz beni çok üzdü."