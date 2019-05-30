Hamile anne ile oğlu yaralandı

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ANTALYA'DA meydana gelen kazada G.Ç. yönetimindeki 16 EP 358 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 07 CDF 35 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kamyonette buluna 5 aylık hamile anne Hatice Karaman ile oğlu Berkay Karaman hafif yaralandı. Kaza Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. G.Ç. yönetimindeki 16 EP 358 otomobil ile A.K. yönetimindeki 07 CDF 35 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada üstünde patlıcan yüklü kamyonet yan yattı.Kasasında bulunan patlıcanlar yola saçıldı. Sürücünün yanında bulunan 5 aylık hamile eşi Hatice Karaman ile 6 yaşındaki oğlu Berkay Karaman hafif yaralandı. Yaralı anne ve oğul olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.