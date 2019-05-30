Kent Meydanı’nda 4 bin kişi ağırlandı

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KEPEZ Belediyesi, ilçenin kent estetiğine ciddi bir katkı sağlayacak olan ve açılışına sayılı günler kalan Kepez Kent Meydanı'nın da iftar yemeği düzenledi. Kepez Kent Meydanı'nın da ki ilk etkinlik olan iftar yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kepez Kent Meydanı, Gündoğdu, Kuzeyyaka ve Yeni Emek Mahalle sakinlerini on bir ayın sultanı ramazan ayında gönül sofralarında bir araya getirdi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iftar yemeğine meclis üyeleri ve belediye bürokratları ile beraber katıldı. Tütüncü, en büyük mutluluğunda yapımını belediyesinin üstlendiği Çelebi Sultan Mehmet Cami karşısında hemşerileriyle birlikte iftar yapabilmenin olduğunu söyledi. Yeni Mahalle Seyhan Caddesi üzerinde 47 bin metrekarelik alana inşa edilen Kepez Kent Meydanı'nın yeni hali büyük beğeni kazanrdı. Meydanda etkinlikler yapılabilecek.