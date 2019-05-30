Lüks sitede 100 kişi zehirlendi

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Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33'ünücü Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. İhbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Gaz maskesi ve oksijen tüpleri takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Gazdan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi.Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini hastanelerde tedaviye alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma ile sızıntıyı önledi.