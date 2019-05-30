Mevlüt’e vize yok!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç, başarılı bir sezonun ardından bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e dönüyor. Ali Şafak Öztürk'ün kulüpte başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transferin son günlerinde Antalyaspor yönetimi tarafından kiralanan Mevlüt Erdinç,
attığı kritik gollerle kırmızı-beyazlı ekibin başarısına en büyük imzayı atan oyunculardan biri olmuştu.
24 MAÇTA 12 GOL KAYDETTI
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte Antalyaspor forması giymeye başlayan Mevlüt Erdinç, ilk maçında attığı hayati derecede önem taşıyan golle sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 maçta Antalyaspor forması terleten Mevlüt Erdinç, 4 haftada ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
Sezonu hiç kart görmeden tamamlayan golcü futbolcu attığı 12 golle de takımının en skorer oyuncusu oldu.
ANTALYA KARARINDA ISRARLI
ADEBAYOR,
Demba Ba ve Bajic'in toplam 9 gol attığı sezonu 12 golle tamamlayan Mevlüt Erdinç'in gösterdiği bu başarı bonservisini elinde bulunduran Başakşehir'in de gözünden kaçmadı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Mevlüt'ü bırakmak istemeyen Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki Adebayor ve 34 yaşındaki Demba Ba'yı gönderip yeni sezona Mevlüt Erdinç ile başlamak istiyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için kiralık alma şansı olmayan Antalyaspor ise buna rağmen Mevlüt'ü yeniden kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba gösteriyor.