Mevlüt’e vize yok!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç, başarılı bir sezonun ardından bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e dönüyor.attığı kritik gollerle kırmızı-beyazlı ekibin başarısına en büyük imzayı atan oyunculardan biri olmuştu.Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte Antalyaspor forması giymeye başlayan Mevlüt Erdinç, ilk maçında attığı hayati derecede önem taşıyan golle sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.Sezonu hiç kart görmeden tamamlayan golcü futbolcu attığı 12 golle de takımının en skorer oyuncusu oldu.Demba Ba ve Bajic'in toplam 9 gol attığı sezonu 12 golle tamamlayan Mevlüt Erdinç'in gösterdiği bu başarı bonservisini elinde bulunduran Başakşehir'in de gözünden kaçmadı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Mevlüt'ü bırakmak istemeyen Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki Adebayor ve 34 yaşındaki Demba Ba'yı gönderip yeni sezona Mevlüt Erdinç ile başlamak istiyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için kiralık alma şansı olmayan Antalyaspor ise buna rağmen Mevlüt'ü yeniden kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba gösteriyor.