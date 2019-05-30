Sakatlıktan döndü şampiyon oldu

Antalya'da Onur Özdemir (22), Türkiye şampiyonu olmasına rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı haltere devam ediyor. Sakatlık sonrası ilk yarışmada Türkiye şampiyonu, ikincisinde iki rekor kıran Onur Özdemir, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
ARA VERMEK ZORUNDA KALDI
Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2011 yılında 13 yaşındayken haltere başlayan Onur Özdemir, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Sonraki yıl şampiyonada dirseğinden sakatlanınca haltere 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Onur, iyileştikten sonra geçen yıl yeniden antrenmanlara başladı ve 2018'de Türkiye şampiyonu oldu. ÇIFTE REKOR GELDI
Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Onur, milli takım antrenörlerinin şampiyona kadrosuna kendisini dahil etmediğini savundu.
Hırslandığını söyleyen Onur, 2 ay önce Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altında koparmada 125 kilo, silkmede 155 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdığını anlatan Onur Özdemir,
2 ay sonra Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.