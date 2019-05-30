Sakatlıktan döndü şampiyon oldu

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Antalya'da Onur Özdemir (22), Türkiye şampiyonu olmasına rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı haltere devam ediyor.Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2011 yılında 13 yaşındayken haltere başlayan Onur Özdemir, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Sonraki yıl şampiyonada dirseğinden sakatlanınca haltere 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Onur, iyileştikten sonra geçen yıl yeniden antrenmanlara başladı ve 2018'de Türkiye şampiyonu oldu. ÇIFTE REKOR GELDIGençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaranHırslandığını söyleyen Onur, 2 ay önce Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Büyükler kategorisindeki şampiyonada2 ay sonra Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.