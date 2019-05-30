Tarık Çamdal’ın sözleşmesi uzatıldı

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SÜPER Lig'de son hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa şansını kaybeden Antalyaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan kırmızı-beyazlılar performansı yükselmeye başlayan Tarık Çamdal ile de bir yıllık anlaşma sağladı. Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı.