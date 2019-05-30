Tarım sektöründe destek paketi sevinci

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) mayıs ayı meclis toplantısında konuşan ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi. Bülbül, paketin 3 ana faaliyet alanından birinin tarım olduğunu belirtti. Bülbül, bu kapsamda 'seracılık', 'soya, mısır, ayçiçeği üretimi', 'hayvancılık- yem bitkisi üretimi' ve 'birlikte ekipman paketi' alt başlıklarında destek verileceğini kaydetti.30 milyar liralık finansman desteği sağlanacak paketin tarım sektörüne büyük katkısı olacağını vurgulayan Bülbül, "213 milyar liralık tarımsal milli geliri olan sektörümüzün bu finansman desteği ile ivmelenmesini beklemekteyiz" dedi. Antalya Ticaret Borsası'nın özellikle 2008 yılından beri, sözlü ve yazılı olarak, tarımı stratejik sektör olarak tanımlamak gerektiğini dikkat çektiğini anımsatan Bülbül, biriken KDV alacaklarının takvime bağlanarak ödenmesi, peşin verginin kaldırılması, kalkınma ajansları kaynaklarıyla özel sektör yatırımlarının desteklenmesi konularında destek istedi.