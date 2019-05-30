Turist sayısı 3 milyon

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA henüz turizmde yüksek sezon başlamadan turist sayısı 3 milyona ulaştı. Antalya Havalimanı'na 28 Mayıs itibariyle 3 milyonuncu turist iniş yaptı. Bugüne kadar ilk kez Antalya mayıs ayında 3 milyon turist sayısına ulaşırken, bu durum rekor beklentisini güçlendirdi. 1-28 Mayıs tarihleri arasında gelen turist sayısı ise 1.5 milyonu aştı. Aylık bazda artış yüzde 8, yıllık bazda ise yüzde 19 oldu.Antalya turizmi 25 Mayıs'ta da günlük gelen 76 bin turistle yine rekor kırmıştı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yüksek sezonun haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları olduğunu belirterek, mayıs ayında böyle bir rekoru yakalamanın tüm turizmcileri sevindirdiğini aktardı. Ülkay atmaca, rekor artışların yıl sonu hedefi olan 16 milyon turist sayısına ulaşılacağını gösterdiğinin altını çizdi. Antalya'da Ramazan Bayramı döneminde iç ve dış pazar hareketliliğiyle yeni rekorların da yaşanması bekleniyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra, doğa ve tarihle iç içe, butik ve bungalov evlerden oluşan pansiyon tarzı turizmin yapıldığı ve 50 bin yatak kapasitesine sahip Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da da bayram dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı açıklandı.