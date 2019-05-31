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parayı evde bıraktı

Sezonu 7’nci bitiren yayın gelirinde 83.3 milyon TL ile 9. basamakta kaldı. İçerideki 17 maçın sadece 6’sını kazanabilmesi ’yı geriletti

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Antalya parayı evde bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 212,6 milyon lirayla yayın gelirlerinde kasasına en fazla parayı koyan takım oldu. Beşiktaş 174 milyon lirayla ikinci, Fenerbahçe ise 153,8 milyonla üçüncü sırada yer aldı. Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Medipol Başakşehir, 134,7 milyon lira gelir elde etti. Lige veda eden 2009-2010 sezonu şampiyonu Bursaspor kulübü ise 87,8 milyon TL ile yayın geliri sıralamasında 7. basamakta bulundu. Ligdeki 3. yılını geride bırakan Aytemiz Alanyaspor ise yayın gelirlerinde Antalyaspor ile birlikte 83.3 milyon lira elde ederek 9. sırada yer aldı.

KULÜPLERIN YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor. İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor. En az payı ise (71.9 milyon TL) Akhisarspor aldı.

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Antalya parayı evde bıraktı
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