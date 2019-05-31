“bocce takımı, kemer’in adını duyuruyor”

BOCCE sporunda başarılı bir sezon geçiren Kemerli sporcular antrenör Erdal Buyruk ile Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirilen uluslararası şampiyonalara katılan Kemer Bocce Takımı sporcuları başarılarını Topaloğlu ile paylaştı.
Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kemerimizin adını her alanda ön plana çıkarmak gerekiyor. Bocce sporunda da Kemerimizin adını Türkiye ve dünyaya duyuran milli sporcumuz Fatma Özdemir ve Kemer Bocce takımını yürekten kutluyorum. Belediye olarak spora ve sporcuya olan desteklerimiz devam edecek"
ifadelerini kullandı.