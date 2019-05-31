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Kılıç kalkan gösterisi büyüledi

’taki ramazan etkinlikleri kapsamında ’un fethinin 566’ncı yılı mehteran, kılıç kalkan ve yeniçeri gösterileri ile kutlandı

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Kılıç kalkan gösterisi büyüledi
Isparta ?Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Damgacı Sokak'ta düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Çarşamba akşamı düzenlenen etkinliklerde İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla bir dizi gösteriler yer aldı. Damgacı Sokak'ta düzenlenen program Isparta Belediyesi Mehteran ekibinin gösterileriyle başlarken, Yeniçeri ekibi, Kılıç Kalkan ekibi gösterileri ile program devam etti. Program Ney dinletisi, İlahi dinletilesi ve Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Gurubunun Türk Sanat ve Türk Halk Müziği dinletileri ile devam etti. Geç saatlere kadar devam eden etkinlikte ayrıca çocuklara yönelikte eğlenceler düzenlendi.
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Kılıç kalkan gösterisi büyüledi
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