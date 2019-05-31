Tarihi film ‘motor’ dedi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleriyle çekimi Antalya'nın Akseki ilçesine alınan 'Mendilim Kekik Kokuyor' adlı tarihi filmin çekimleri başladı. Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan gençlerin hikayesinin anlatıldığı film, düğmeli evleri ile ünlü tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde çekilecek. Çekimler öncesi seti ziyaret eden Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın motor komutuyla film start aldı.

BÜYÜK TANITIM

Akseki'nin film sayesinde tanıtımının yapılacak olduğunu anlatan Kaymakam Nasır, "Kültür Bakanlığının desteklemiş olduğu bu sinema sayesinde tarihi Sarıhacılar köyümüz dünya çapında bir üne kavuşacaktır" diye konuştu. Yönetmen Hüseyin Özden, "Sarıhacılar köyü gerçekten Anadolu'nun yüz yıl öncesini doku olarak yaşatan bir yer" dedi. Filmin yapımcısı Kadriye Özden ise, "5 yıldır bu iş için çalışıyoruz. Çekimlerimize başladık. Mart ayında ise vizyona girecek" diye konuştu.