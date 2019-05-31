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Tütüncü çiftinden komşularına iftar

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Tütüncü çiftinden komşularına iftar
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Ayşe Tütüncü, Yeşiltepe Mahallesi'nde oturdukları apartmandaki ve çevre binalardaki komşularına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Tütüncü çiftinin aileleri ile 200'e yakın komşusu katıldı. Tütüncü çifti, iftar yemeğinde, masaları gezerek, komşularına hayırlı ramazan dileklerinde bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, "Ramazanlar, birlikte, beraber olunca anlam kazanıyor. Ramazanlar, hep birlikte güzel bir sofrayı ve temiz bir lokmayı paylaşınca güzel oluyor" diye konuştu.
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Tütüncü çiftinden komşularına iftar
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